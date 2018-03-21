جي تي إي: تعرض على لجنة التبغ وضع مواصفات لسوائل السجائر الإلكترونية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مدير العلاقات الحكومية في شركة جي تي إي مصر “خالد إسماعيل” حيث أعلن أن لجنة التبغ المصرية التابعة للهيئة العامة للمواصفات والجودة بصدد القيام بإصدار مواصفات قياسية مصرية لسوائل السجائر الإلكترونية وهذه تعد هي المرة الأولى في الدولة المصرية.

وأضاف قائلاً “اجتمعنا مع لجنة التبغ المصرية وقدمنا اقتراح عليهم بإصدار مواصفات قياسية مصرية لسوائل السجائر الإلكترونية عن طريق الاستعانة بخبراء لديهم معرفة ودراية كبيرة بتلك المواصفات العالمية وهذه المواصفات سوف يتم عرضها على الجهات الحكومية المسؤولة لترى النور في القريب العاجل”.

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وأكد خالد إسماعيل أن تلك المواصفات سوف يكون لها دور كبير جداَّ في مجال مكافحة المنتجات المهربة والسوائل التي يتم تصنيعها محلياً في أماكن مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأضاف “هذه المواصفات سوف تمكن الجهات الرقابية من مواجهة تلك المنتجات المتداولة في الأسواق المصرية بصورة غير شرعية”.

وأضاف أن تلك المواصفات سوف تساعد أيضا الشركات العالمية في بيع منتجاتها المعتمدة داخل الأسواق المصرية بشكل رسمي، وتابع “شركتنا الأم اشترت شركات سجائر إلكترونية في العالم بالفعل، ولكن لا يمكن البيع في السوق المصري إلا بعد وضع إطار قانوني من أجل استيراد وتداول تلك المنتجات”.

ويجدر هنا الإشارة أن شركة جي تي إي مصر هي الذراع الدولي لشركة جي تي العالمية التي تعد من الشركات المتخصصة في بيع التبغ بجميع أنحاء العالم، وتعمل الشركات في أكثر من مائة وعشرين دول حول العالم، وتعمل الشركة في الدولة المصرية منذ أكثر من خمس سنوات وقد استحوذت خلال عام 2013 على “شركة النخلة للدخان” والتي تعمل في مجال تصنيع المعسل”.

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