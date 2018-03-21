الأسهم تخسر 200 مليون جنيه وسط تباين في أداء مؤشرات البورصة اليوم

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تابع موقع مصر 365 تباين في أداء مؤشرات سوق المال المصري في ختام تعاملات اليوم الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 وسط ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية مع تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة.

وقد خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو مائتين مليون جنيه ليسجل 970,3 مليار جنيه مصري، في مقابل 970,5 مليار جنيه مصري خلال مستويات إغلاق التعاملات المالية مساء أمس الثلاثاء.

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وقد ارتفعت مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 0,19% ليسجل 17147,12 نقطة، وقد انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم المتوسطة بنسبة مئوية تصل إلى 0,65% وهبط مؤشر المائة إلى نحو 0,61%.

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