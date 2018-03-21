الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية بمشاركة القطاع الخاص بتكلفة 6,6 مليار دولار

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان مسؤول اليوم الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 عن استعداد دولة الكويت من أجل بناء مدينة صناعية كاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى 6,6 مليار دولار منها ستة مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص في مشروع إقامة المدينة.

وقد أعلن المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن الحكومة الكويتية تتطلع إلى إقامة بنية تحتية بتكلفة ستمائة مليون دولار أمريكي، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سوف يتولون إقامة المنشآت والمرافق.

Advertisements

وأكد أن المدينة الصناعية الجديدة “النعايم” سوف يتم إقامتها على مساحة سبعين كليومتراً في غرب مدينة الكويت بطاقة استيعابية خمسين ألف نسمة، وأضاف أن العائد السنوي المتوقع من المدينة الصناعية قد يصل إلى تسعين مليون دينار للقطاع الصناعي فقط.

أقرا المزيد جنايات الجيزة تمنع الصحفيين من حضور ثاني جلسات محاكمة ريهام سعيد