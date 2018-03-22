أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

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أظهرت تعاملات اليوم الخميس استقرار ملحوظ في أسعار الأسمنت، حيث وصل سعر أسمنت “العربية المسلح” خلال تعاملات اليوم إلى 1185 جنيه للطن، وسجل سعر الطن من أسمنت النصر اليوم 1120 جنيه، في حين أن سعر الطن من أسمنت أسيوط قد سجل خلال تعاملات اليوم 1120 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت التعمير خلال تعاملات اليوم إلى 1140 جنيه.

هذا كما وصل سعر الطن من أسمنت وادي النيل خلال تعاملات اليوم إلى 1158 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت العامرية نحو 1120 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت العسكري اليوم إلى 1120 جنيه، أما أسمنت السويس، فقد سجل سعر الطن منه اليوم 1180 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت بورتلاند طرة 1160 جنيه.

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بينما سجل سعر الطن من أسمنت حلوان خلال تعاملات اليوم 1160 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت مصر بني سويف إلى 1163 جنيه، أما أسمنت السويدي فقد سجل سعر الطن منه اليوم 1185 جنيه وأخيرا وصل سعر الطن من أسمنت لافارج للأسمنت المخصوص خلال تعاملات اليوم إلى 1190 جنيه.

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