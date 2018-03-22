ارتفاع ملحوظ بإيرادات قناة السويس خلال فبراير الماضي

Advertisements

أظهرت إيرادات قناة السويس ارتفاعات ملحوظة خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجلت ارتفاعات بنسبة 13.7%، هذا بالمقارنة بالإيرادات التي حققتها القناة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وخلال البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مجلس الوزراء، فإن قناة السويس قد حققت إيرادات بقيمة 435.8 مليون دولار خلال فبراير الماضي، حيث وصلت قيمة الزيادة في حجم الإيرادات إلى 60 مليون دولار، هذا بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي سجلت قناة السويس إيرادات خلاله بقيمة 375.8 مليون دولار.

Advertisements

أما بالمقارنة بإيرادات قناة السويس خلال شهر يناير من العام الجاري، فإن إيرادات القناة خلال فبراير الماضي قد تراجعت، حيث سجلت القناة في يناير إيرادات بقيمة 451.9 مليون دولار.

وتعتبر قناة السويس من أفضل الطرق التي تفضلها الرحلات، حيث تختصر قناة السويس نحو 15 يوم من زمن الرحلة بين آسيا وأوربا، ويبلغ طول قناة السويس نحو 192 كيلو متر.

وأظهرت إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعات ملحوظة بقيمة 10.8%، هذا بالمقارنة بإيرادات القناة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، هذا وفقا لما قامت وزارة التخطيط بالإعلان عنه.

وقامت مصر في أغسطس 2015 بافتتاح قناة السويس الجديدة، وهي عبارة عن توسعة تم فتحها للمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث يتم السماح من خلال تلك التوسعة بمرور أعداد أكبر من السفن وبالتالي يساهم هذا في رفع الإيرادات التي تحققها القناة.

وذكرت هيئة قناة السويس أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات مرور السفن ارتفاع مع حلول عام 2023 بقيمة 13.2 مليار دولار، وذلك بفضل التوسعة الجديدة التي قامت بها مصر في القناة.

إلا أن إيرادات هيئة قناة السويس قد أظهرت خلال عامي 2015 و 2016 تراجع ملحوظ، وذلك بسبب التراجع الكبير الذي أظهره معدل نمو التجارة الدولية.

اقرأ أيضا: