أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22/3/2018 في مصر الآن

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شهد سوق مواد البناء والتشييد حالة من الاستقرار في أسعار حديد التسليح، وسجل سعر حديد «عز» 12790 جنيها للطن تسليم المصنع، و 12890 جنيها اذا تم التسليم من خلال المستهلك بمناطق وجه بحري، و 12990 جنيها، بمحافظات الوجه القبلى .

وكان سعر حديد «المصريين» 12790 جنيها، للطن تسليم المصنع، و 12950 جنيها، اذا تم التسليم من خلال المستهلك بمناطق وجه بحري، و13100 جنيه، بوجه قبلي، أما عن حديد «بشاي» وصل السعر الى 13000 جنيه، للطن تسليم المصنع، و 13100 جنيه، إذا تم التسليم من خلال المستهلك بمناطق وجه بحري، و 13200 جنيه، بمناطق وجه قبلي.

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ووصل سعر حديد «العتال» الى 12500 جنيه للطن تسليم المصنع، و 12600 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحري، و 12650 جنيهاً، بمحافظات الوجه القبلى، ووصل سعر حديد “عطية” الى 12650 جنيها، للطن تسليم المصنع، و 12750 جنيها، إذا تم التسليم من خلال المستهلك بمحافظات الوجه البحري، و 12850 جنيها، بمحافظات الوجه القبلي.

وسجل سعر حديد “مصر ستيل” 12600 جنيه، للطن تسليم المصنع، و 12700 جنيه، تسليم المستهلك بمحافظات الوجه البحري، و 12850 جنيها، بمحافظات الوجه القبلي، ووصل سعر حديد “الجارحي” الى 12750 جنيها للطن تسليم المصنع، إذا تم التسليم من خلال المستهلك 12850 جنيها للطن بمحافظات الوجه البحري، و 12950 جنيهاً بمحافظات الوجه القبلي.

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