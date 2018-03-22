التصديري للصناعات الغذائية: 113 دولة صدرت إليها مصر خلال فبراير 2018

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تابع موقع مصر 365 احتلال السعودية لأهم الأسواق المستقبلة العالمية في مجال صادرات الصناعات الغذائية للدولة المصرية خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 بقيمة تقدر بحوالي واحد وعشرين مليون دولار أمريكي تبعاً لأحدث التقارير الاقتصادية التي تم إصدارها من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقد أعلن التقرير أيضا عن احتلال الأردن المرتبة الثانية بقيمة صادرات من المواد الغذائية من الأسواق المصرية قدرت بحوالي أحد عشر مليون دولار، وقد جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة عشرة مليون دولار، أما اليمن فقد جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 9,8 مليون دولار أمريكي.

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وقد سجلت دولة الإمارات العربية المرتبة الخامسة بقيمة 9,7 مليون دولار، أما دول العراق فقد سجلت المرتبة السادسة بقيمة 9,7 مليون دولار، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السابع بقيمة 9,7 مليون دولار، أما الدولة الليبية فقد جاء في المرتبة الثامنة بقيمة 8,3 مليون دولار.

وقد سجلت الدولة الإندونيسية المرتبة التاسعة بقيمة 8,2 مليون دولار، تليها مدغشقر بقيمة 6,6 مليون دولار، أما كينيا فقد سجلت صادرات غذائية من الدولة المصرية بقيمة ستة مليون، وتليها دولة الصومال بقيمة ستة مليون دولار.

وأما الدولة اللبنانية فقد احتلت المرتبة الثالثة عشر بقيمة 5,7 مليون دولار، وسجلت بعدها الدولة السورية صادرات إلى الأسواق المصرية بقيمة 5,6 مليون دولار، تليها دول المغرب العربي بقيمة 5,5 مليون دولار، ثم الدولة الألمانية بقيمة 5,4 مليون دولار.

وقد أوضح التقرير عن الصادرات الغذائية إلى الأسواق المصرية عن مدى نجاح جهود “المجلس التصديري للصناعات الغذائية” بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في مجال تنوع الأسواق التصديرية والتي ضمت العديد من الدول الإفريقية، والعربية ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم بإجمالي مائة وثلاثة عشر دولة قد تم التصدير إليها خلال شهر فبراير لعام 2018.

وأعلن التقرير أن الصادرات شهر فبراير السابق لعام 2018 قد سجلت حوالي مائتين وواحد وثلاثين مليون دولار في مقابل مائتين وأربعة مليون دولار لنفس الشهر خلال العام السابق 2017 بزيادة تقدر بحوالي ثلاثة عشر في المئة.

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