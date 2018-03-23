المعدن الأصفر يرتفع عند ختام تعاملات الجلسة الثانية على التوالي

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الجلسة الثانية عند ختام التعاملات المالية مساء أمس الموافق يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 لتسجل أعلى مستوى له خلال التعاملات الأسبوعين السابقين.

ويعود السبب في ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار والذي تأثر بسبب مخاوف من نشوب حرب تجارية بعدما قام دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على واردات السلع من دولة الصين بقيمة إجمالية تصل إلى خمسين مليار دولار أمريكي.

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وتشهد الفترة الحالية انتعاش في أسعار المعدن الأصفر بسبب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار خمسة وعشرين نقطة أساس بالأمس في خطوة جاءت مواتية للتوقعات خلال العام الجاري.

وقد انهت أيضا أسعار العقود الآجلة من المعدن الأصفر تسليم شهر أبريل خلال جلسة أمس مرتفعة بحوالي 5,90 دولار أمريكي بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,5% ليتم إغلاق تعاملات مساء أمس عند مستوى 1327,40 دولار للأونصة، لتعد بذلك هي أعلى نسبة للإغلاق خلال منذ جلسة تداول السابع من شهر مارس الجاري.

وقد تراجع سعر التسليم الفوري من الذهب بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,4% لتهبط أسعار الذهب إلى 1327 دولار للأونصة الواحدة خلال تعاملات مساء أمس الموافق يوم الخميس.

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