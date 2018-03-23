أول تعليق للصين على العقوبات الأمريكية

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أعلنت السفارة الصينية في واشنطن يوم الخميس الماضي عما شعرت به الصين من خيبة أمل قوية جراء القرار الذي أصدره “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي، والذي جاء بخصوص العقوبات التجارية التي صدرت ضد بكين، مضيفة أن الصين لن تهرب من الحرب التجارية القوية المتوقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان أصدرته السفارة الصينية واطلعت عليه وكالة رويترز، أن الصين ستدافع عن مصالحها المشروعة وتقاتل حتى النهاية إذا ما بدأت الولايات المتحدة حرب تجارية معها، حيث ستقوم الصين وقتها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها والدفاع عنها.

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وقد ذكر البيت الأبيض في بيان صحفي قام بالإعلان عنه مؤخرا، أن الولايات المتحدة تقوم بتقليص الاستثمارات الصينية بها من خلال القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

كما أضاف البيان، أنه وبسبب السرقة التكنولوجية، فإن الرئيس الأمريكي قد أصدر قرار بفرض تعريفات جمركية على كل ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات القادمة من الصين.

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