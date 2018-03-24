المركزي يطرح سندات بقيمة 14.5 مليار جنيه غدا

منذ 30 دقيقة أخبار الاقتصاد
المركزي يطرح سندات بقيمة 14.5 مليار جنيه غدا
البنك المركزي

يقوم المركزي المصري يوم غدا الأحد وبالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، حيث يقوم المركزي من خلال هذا الإجراء بمحاولة تدبير النفقات التي تحتاجها الدولة وسد العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة.

ووفقا تم الإعلان عنه من قبل المركزي، فإن قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوم تصل إلى 6.750 مليار جنيه، في حين أن قيمة الطرح الثاني لأجل 266 يوم تصل إلى نحو 7.750 مليار جنيه.

ومن المعروف أن الحكومة المصرية تقوم بعملية الاستدانة المحلية في محاولة منها لسد قيمة العجز في الميزانية العامة وتوفير نفقات البلاد، وذلك من خلال الطروحات التي يقوم بها المركزي لسندات وأذون خزانة الدولة، وتأتي البنوك العامة في مقدمة المتقدمين لشراء تلك الأدوات.

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