الإسكان تنتهي من تجهيز 144 وحدة سكنية بدار مصر

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن وجود 144 وحدة سكنية 6 من العمارات كود 112 موقع 2 وهي “20 و 21 و 23 و 24 و25 و26” جاهزة للتسليم، مضيفا أن تلك الوحدات تابعة للمرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” بالإسكان المتوسط الموجودة في مدينة العبور.

وصرح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس “أحمد عمران” أن الوحدات جاهزة للتسليم على مدار 6 أيام، كما قامت الوزارة بتحرير محاضر الاستلام، وسوف يتم تحديد موعد التسليم بعد التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العبور “سوق العبور”.

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وقد أشاف المهندس “أحمد عمران” خلال التصريحات أنه يجب على المواطن الفائز بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان تحديدا الفرع التابع لسوق العبور، وذلك للانتهاء من إجراءات سداد باقي المستحقات المالية على الوحدة، حيث سيكون هذا هو الأسلوب المتبع لاستلام الوحدة السكنية.

وأضاف أنه يجب إحضار خطاب يفيد بسداد كافة المستحقات المالية من البنك موجه إلى جهاز المدينة، بعدها يقوم الفائز بأخذ محضر الاستلام من جهاز المدينة، ويجب أن يكون لديه المستندات التالية عند الذهاب لمجلس المدينة:

صورة البطاقة الشخصية للفائز. صورة بطاقة الزوج أو الزوجة. خطاب التسوية المالية المحضر من بنك التعمير والإسكان “الأصل”. حافظة الشيكات المعطاة من البنك “الأصل”. إيصال سداد الوديعة “صورة”. إيصال سداد آخر قسط “صورة”.

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