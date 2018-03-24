شعبة الأدوات المنزلية تؤكد استمرار الخصومات بعد انتهاء موسم عيد الأم

منذ 33 دقيقة أخبار الاقتصاد
شعبة الأدوات المنزلية تؤكد استمرار الخصومات بعد انتهاء موسم عيد الأم
فتحي الطحاوي

أعلن نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابع للغرفة التجارية في القاهرة “فتحي الطحاوي” أنه على الرغم من الخصومات الكبيرة التي شهدتها فترة موسم عيد الأم هذا العام، إلا أن السوق لم يشهد تحركات في عملية البيع بالدرجة المطلوبة، حيث جاءت المبيعات ضعيفة جدا بالمقارنة بالمتوقع.

وأضاف الطحاوي خلال التصريحات التي قام بها، أن التجار تسعة لتحريك الأسواق وزيادة المبيعات من خلال الاستمرار في خفض الأسعار حتى بعد انتهاء فترة مويم عيد الأم، حيث يأتي هذا ضمن الاتفاق الضمني الذي تم بين التجار.

هذا وقد أشار أيضا إلى تعديلات الأسعار الاسترشادية للجمارك والتي تخضع للمناقشة خلال الفترة الحالية، حيث تعتبر تلك خطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف في النهاية إلى خفض الأسعار في السوق والعمل على رفع معدلات المبيعات.

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