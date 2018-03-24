المركزي يعلن ارتفاع حصيلة السيولة المحلية إلى 3,141 تريليون خلال نوفمبر 2017

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع إجمالي السيولة النقدية داخل البنوك المحلية بقيمة 3,141 تريليون جنيه مصري خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017، في مقابل قيمة مالية إجمالية تصل إلى 3,1 تريليون جنيه خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 بفارق واحد وأربعين مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 3,05 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2017 بفارق واحد وتسعين مليار جنيه.

وقد أعلن التقرير الصادر عن البنك المركزي في الدولة المصرية أن صافي المعروض المحلي النقدي بما في ذلك قيمة الودائع المتداول في خارج البنوك المصرية والودائع الجارية بالعمالة المصرية المحلية قد سجلت ارتفاع بقيمة 727,44 مليار خلال شهر نوفمبر السابق في مقابل قيمة 724,8 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2017، إذا ما تم مقارنته بقيمة 738,5 مليار جنيه خلال نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2017.

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وقد سجلت حصيلة أشباه النقود بما فيها الودائع الغير جارية والودائع الجارية بالعملة الأجنبية والمحلية إلى قيمة 2,413 تريليون جنيه مصري في مقابل 2,4 تريليون جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 مقارنة بقيمة 2,31 تريليون جنيه مصري خلال شهر سبتمبر الماضي.

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