بنك الاستثمار: الحصيلة اليومية للشهادات المرتفعة العوائد سجلت 900 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي محمود منتصر أن حصيلة البنك اليومية من خلال الشهادات المرتفعة العوائد التي تم طرحها خلال الفترة الحالية سجلت ما بين ثمانمائة إلى تسعمائة مليون جنيه.

وقد قام بنك الاستثمار القومي أن طرح الشهادات المرتفعة العوائد من خلال فروع البنك الأهلي المصري بفائدة قد سجلت حوالي 17,25% لمدة سنة واحدة يتم صرفها شهرياً على أن تصرف العوائد 15,25% سنوياً لمدة ثلاث سنوات بعوائد يتم صرفها كل ثلاثة أشهر وذلك تزامناً مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة واحد في المئة في منتصف شهر فبراير السابق لعام 2017.

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ويأتي ذلك بعد أن قام بنك الاستثمار القومي بوقف إصدار شهادة الإدخار ذات العائد العشرين في المئة لمدة عام واحد، والعائد الستة عشر في المئة سنوياً لمدة ثلاثة أعوام تزامناً مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة.

وقد صرح “محمود منتصر” أن البنك قد أعلن عن دفع فائدة تتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات جنيه شهرياً على شهادات الاستثمار المرتفعة العوائد سواء الشهادات الجديدة أو الشهادات اليت تم إيقاف إصدارها.

وأعلن أن بنك الاستثمار القومي يتمتع بسيولة كافية يمكن من خلالها تسديد أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار، وكذلك يتم من خلالها تسديد أي استردادات على الشهادات سواء بعد انتهاء آجالها أو بعد طلب العميل بعد مرور المدة الزمنية المشروطة.

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