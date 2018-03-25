تطوير العشوائيات: تخصيص 4,5 مليار جنيه للمناطق الخطرة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق أن الدولة المصرية قد قامت بتوفير تمويل بقيمة تصل إلى 4,5 مليار جنيه مصري من أجل العمل على تطوير وتنمية المناطق العشوائية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2017/ 2018 أي خلال نهاية شهر ديسمبر لعام 2017.

وقد أوضح المهندس خالد صديق أن الدولة المصرية قد تعهد لصندوق تطوير المناطق العشوائية بتوفير المبالغ المالية اللازمة من أجل استكمال خطط تطوير المناطق الخطرة وسوف يتم توفير دعم مالي من فائض “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” لصالح الصندوق.

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وأكد أن خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية قد تضمنت الانتهاء من العمل على تطوير المناطق المهددة للحياة خلال سنتين، والعمل على استكمال خطط تطوير المناطق التي تعد مناطق خطرة وتنمية المناطق العشوائية.

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