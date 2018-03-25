المالية: تطرح غداً أذون خزانة لأجل 91 و266 بقيمة 14.5 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة المالية المصرية غداً الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس لعام 2018 طرح أذون خزانة لأجل مائتين وستة وستين يومياً وأذون خزانة لأجل 91 يومياً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 14.5 مليار جنيه مصري.

وبحسب ما تم الإعلان عنه فقد تكرر تبعاً إلى جدول عطاءات الخزانة في البنك المركزي المصري فقد تم إقرار بيع أذون الخزانة لأجل واحد وتسعين يومياً بقيمة 6,75 مليار جنيه مصري وأذون الخزانة لأجل 266 يومياً بقيمة حوالي 7,75 مليار جنيه مصري.

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