التطوير العقاري: المطورين لن يحملوا العملاء تكلفة زيادة الأسعار بعد التعويم الكامل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس “أمجد حسنين” حيث أعلن أن المطورين العقاريين في السوق المصري لن يستطيعوا تحمل الزيادات التي طرأت حديثاً على أسعار مواد البناء بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” على العملاء الراغبين في الحصول على وحدات عقارية بينما يتحمل العملاء نسبة من تلك الزيادة وليست الزيادة بالكامل.

وأكد نائب رئيس غرفة التطوير العقاري أن الزيادات قد تراوحت على أسعار مواد البناء من عشرين في المئة إلى ثلاثين في المئة فقط على أسعار الوحدات العقارية السكنية على الرغم من زيادة عناصر التكلفة بنسبة تصل ما بين خمسين إلى مائة في المئة على بعض العناصر التي يتم استخدامها في مواد البناء.

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وأشار المهندس أمجد حسنين أن سوق العقار المصري قد استوعب خلال العام السابق 2017 زيادات كبيرة سعرية بعناصر البناء المختلفة، وأكد على أن تلك الزيادات المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تكون بنسب محدودة وهي تعد زيادات التي تعادل قيمة التضخم الاقتصادي كما أنها زيادة طبيعية على الأسعار التي تتم سنوياً.

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