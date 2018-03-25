حماية المستهلك: تحذر المستهلكين من الإعلانات المضللة لكارت توفير الكهرباء

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بأنه في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز من أجل حماية حقوق المستهلك المصري والعمل على تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية المستهلك الصادر تحت رقم 67 لعام 2006، وفي ضوء حرص الجهاز على مكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها في وسائل الإعلام المختلفة للمستهلكين.

فقد قرر جهاز حماية المستهلك بإحالة “شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم” القائمة في 8 شارع الأديب علي أدهم في منطقة مصر الجديدة إلى “النيابة العامة المصرية” بسبب مخالفتها لأحكام قانون حماية المستهلك.

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وقد أوضح اللواء عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك قد قام برصد إعلان للشركة سالفة الذكر في صحيفة الأخبار تحت عنوان “شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الوقود والكهرباء” وقد تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي المنتج والذي يتكون من “كارت” يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الوقود والكهرباء.

وقد قام جهاز حماية المستهلك المتمثل في “إدارة التحريات” بعمل جميع التحريات اللازمة عن الشركات المعلنة عن المنتج حيث تم رصد ادعاءات الشركة بأن الكارت المنتج يعمل على توفير الوقود والكهرباء من خلال تقنية تسمى تقنية نانو تكنولوجي وهي تقنية ألمانية أمريكية تقوم على توفير نسبة 30% من فواتير الاستهلاك من الوقود والطاقة بفعالية الكارت التي تستمر لمدة ثلاثة سنوات، وأكدت الشركة على أمن وقانونية الكارت بنسبة مائة في المئة.

كما قام جهاز حماية المستهلك بجمع جميع المعلومات التي أوضحت بأن الشركة المعلنة هي تابعة لشركة عالمية تعمل داخل الدولة المصرية وقد قامت بإجراء العديد من الدراسات باللغات الأجنبية وباللغة العربية ويعد سعر منتج الشركة الكارت مقدم ولفترة محدودة بسعر ستمائة تسعة وتسعين جنيهاً بدلاً من تسعمائة وتسعة وتسعين جنيهاً لفترة محدودة.

وقد أعلن اللواء عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك قد قامت بالتواصل مع “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء” من أجل فحص المنتج، ويتم إجراء الاختبارات اللازمة عليها للتأكد من صحة ادعاءات الشركة المعلنة، وبعد الفحص تبين أن الكارت ليس له أي منفعة لصالح المستهلك المصري ولا يؤدي على تخفيض في استخدام الطاقة والوقود.

وقد ناشد رئيس حماية المستهلك المستهلكين المصريين إلى أخذ الحذر والحيطة وعدم الانسياق إلى تلك الإعلانات المضللة التي تهدف إلى خداع المستهلكين والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، والتأكد من صحة المنتجات قبل أن تتم عملية الشراء.

وأكد على ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة من أجل اتخاذ الإجراءات الرادعة والقضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة، وشدد على عزم الجهاز لمواصلة جهوده من أجل ضمان حصول المستهلكين المصريين على جميع حقوقهم وحمايتهم إلى جانب الحرص على سلامتهم.

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