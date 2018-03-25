تراجع معدلات التضخم الاقتصادي بالإمارات خلال شهر فبراير 2018

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تابع موقع مصر 365 إظهار التقارير والإحصاءات الرسمية التي تم إصدارها اليوم الموافق الأحد الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 عن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية حيث شهد التضخم تراجع طفيف خلال شهر فبراير السابق بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ العديد من السنوات خلال شهر يناير لعام 2018.

وقد بدأت حكومة دولة الإمارات العربية من إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وقد تراجعت معدلات التضخم الاقتصادي السنوي إلى نسبة 4,5% خلال شهر فبراير السابق من نسبة 4,8% خلال شهر يناير للعام الجاري 2018 والذي يعد أعلى مستوى التضخم الاقتصادي بدولة الإمارات منذ عام 2015.

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وقد أدى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي بدولة الإمارات خلال شهر فبراير السابق 2018 إلى نزول أسعار المستهلكين بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,2% بعد ارتفاعها إلى نسبة 2,7% خلال شهر يناير السابق.

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