البورصة المصرية تتراجع مؤشراتها خلال منتصف تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 انخفاض مؤشرات سوق المال المصري خلال منتصف تعاملات الجلسة المالية اليوم الموافق الأحد الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة مئوية سجلت حوالي 0,79% مسجلاً 16929 نقطة.

وقد انخفض مؤشر البورصة المصرية EGX 50 بنسبة مئوية تصل إلى 0,56% مسجلاً 2861 نقطة، وقد تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة داخل سوق المال المصري EGX 70 بنسبة مئوية سجلت 0,16% مسجلاً 876,8 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية 0.75% مسجلاً 2234 نقطة.

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