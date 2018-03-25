دومتي تعلن ارتفاع مبيعاتها خلال عام 2017 بنسبة 140%

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان “شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي” اليوم الموافق يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 إن أرباح الشركة خلال السنة السابقة قد ارتفعت بنسبة مائة وأربعين في المئة مسجلة 61,5 مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح الشركة خلال عام 2016 والتي سجلت فيها أرباح الشركة بحوالي 25,6 مليون جنيه.

وقد أوضحت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” في بيان صادر عنها اليوم في سوق المال المصري أن مبيعات الشركة قد ارتفعت خلال العام السابق 2017 بنسبة 35,3% مسجلة 2,3 مليار جنيه مصري مقابل 1,7 مليار جنيه خلال العام السابق 2016.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن الشركة قد تم تأسيسها خلال عام 1989، وتعد الشركة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية وخصوصاً منتجات الجبن والألبان إلى جانب تصنيع العصائر المختلفة التي أدرجتها الشركة ضمن نشاطها الاقتصادي خلال عام 2013.

أقرا المزيد البورصة المصرية تتراجع مؤشراتها خلال منتصف تعاملات اليوم