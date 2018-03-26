خلال أيام.. إطلاق حساب توفير بالتقسيط للشباب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد عن دراسة البنك في الفترة الراهنة بدراسة طرح حساب توفير بنظام التقسيط لفئة الشباب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تحقيق الشمول المالي إلى جانب جذب فئة الشباب في سن مبكر جداَّ من أجل التعامل مع البنوك المحلية.

وأشار طارق فايد أن بنك القاهرة يعمل خلال الفترة الراهنة على إنهاء جميع مميزات حساب الشباب إلى جانب تحديد الفائدة والعمل على وضع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير ليتم الإعلان عن تلك التفاصيل في القريب العاجل.

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وأوضح رئيس بنك القاهرة عن اعتزام البنك إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة للتجزئة ومنها الإنترنت بنك والموبايل بنك في نهاية العام الحالي 2018 من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الكبير من خلال التعاملات المالية التي تتم بطريقة إلكترونية والقضاء على نظام “الكاش”.

وأعلن بنك القاهرة أنه يقوم خلال الفترة الراهنة والعمل على تفعيل المحفظة الذكية في البنك على جميع عملاء المشروعات المتناهية في الصغر والتي بلغ عددها حوالي مائة وسبعين عميل بهدف زيادة التحفيز على إجراء التعاملات المالية بصورة إلكترونية مما يؤدي على تحقيق الشمول المالي.

وأوضح طارق فايد أن بنك القاهرة قد تعاقد مع شركة Temenos وهي شركة عالمية في مجال تطوير نظام المعلومات المصرفية من أجل العمل على استحداث أفضل الأنظمة للتعاملات الإلكترونية المصرفية والعمل على تزيد البنك بنظام “T 24” والذي يعد أكثر النظم حداثة وتطور حول العالم والذي يتم تطبيقه من قبل البنوك الدولية.

وأوضح طارق فايد أن البنك المركزي يسعى بصورة دائمة من أجل تطوير البنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا المصرفية والمالية من أجل تحقيق طموح الدولة المصرية في مواكبة التطور التكنولوجي المالي والعمل على التحول إلى الاقتصاد الرقمي وما يتضمنه من تعزيز مفهوم الشمول المالي.

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