الاستثمار تطالب من أوبر وكريم المشاركة في شهادة أمان المصريين

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن موافقتها على وجود “لائحة تنفيذية تنظيمية” إلى قانون النقل البري في الدولة المصرية والذي تم إصداره من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري وليس مجموعة من القرارات الوزارية والتي تتوافق مع خطة الدولة المصرية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقد أعلنت الدكتورة سحر نصر خلال مشاركتها في جلسة الحوار المجتمعي من أجل مناقشة “قانون النقل البري، ودراسة دمج شركات النقل الخاص في إطار قانوني داخل الدولة المصرية” أنه قد تم التوافق من ناحية ملكية السيارات على السماح بأن تكون السيارة الواحدة لها أكثر من قائد وخصوصاً أن الدولة المصرية تستهدف مشاركة كلا من شركة كريم، وشركة أوبر في توفير فرص عمل للشباب المصري.

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وأوضحت وزير الاستثمار والتعاون الدولي إلى العمل على توفير قواعد للبيانات مع السماح بمعرفة السائق في جميع أوقات العمل، وأضافت أن الدولة المصرية حينما قامت بإعداد قانون النقل البري لم تكن هناك مباردة شهادة أمان المصريين لذا قدمت اقتراح بأن تساهم كلا الشركتين بنسبة عشرة في المئة في التنمية الاجتماعية من خلال التأمين على السائق.

وعلقت الدكتورة سحر نصر على جزئية دفع الضرائب قائلة “إن السائق لابد أن يعلن عن المبلغ الذي يتقاضاه”، وأوضحت أن قانون النقل البري سوف يساعد على تشجيع القطاع الخاص الغير رسمي إلى التحول إلى قطاع اقتصادي رسمي داخل الدولة المصرية.

وأوضحت أنها تعتبر شركة كريم وشركة أوبر من الشركات التي تقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمات النقل البري، وشددت على ضرورة معرفة أثر قانون النقل البري على تلك النوعية من الخدمات الإلكترونية في مجال النقل البري.

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