تضارب بآراء الخبراء بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع “المركزي” القادم

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تابع موقع مصر 365 العديد من آراء الخبراء والعاملين في المجال الاقتصادي حول اجتماع “لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري” خلال يوم الخميس القادم من أجل بحث أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع، ويأتي ذلك الاجتماع بعد أن قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق قيمة واحد في المئة.

وأعلن مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي عن توقعه أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة من أجل تحقيق الاستقرار بالجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة، وأضاف أن تراجع معدل التضخم الاقتصادي داخل الدولة المصرية إلى 11,88 في المئة قد يؤدي إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

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وأوضح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي قوله التالي “أتوقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم المقرر عقده خلال يوم الخميس المقبل بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين خمسمائة إلى مائة نقطة أساس”، وأضاف أن توقعه يستند إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي داخل الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بوتيرة تعد أسرع من الوتيرة المستهدفة.

وأضاف أن معدلات التضخم السنوية خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 قد سجلت نحو 14,3% لتعد بذلك أدنى معدل للتضخم منذ شهر أكتوبر لعام 2016، وأشار ان التوقعات تتجه إلى تسجيل معدلات التضخم الاقتصادي إلى ثلاثة عشر في المئة خلال نهاية العام الجاري 2018.

وأوضح هاني أبو الفتوح أن الحكومة المصرية تعد أكبر مقترض وعلى هذا من المرجح أن يؤثر ذلك على خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي على خدمة الدين المحلي إذ أن تراجع معدلات الفائدة بنسبة واحد في المئة يعمل على توفير عبء فوائد تقدر بحوالي مليار ونصف مليار جنيه مصري مما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار على أن الآثار التي تعد إيجابية من إجراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة تشتمل على تنشيط القطاع الاستثماري في سوق المال المصري مع ارتفاع معدلات الإقراض في البنوك المحلية في ضوء خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والعمل على تنشيط حركة الاستثمار وبالتالي تنشيط حركة الأسواق الاقتصادية المصرية.

وأكد هاني أبو الفتوح قائلاً “أن قرار البنك المركزي المصري سوف يؤثر بالسلب على إقبال المستثمرين الأجانب على سندات وأذون الخزانة بسبب انخفاض العائد، وقد قدرت وزارة المالية هذا التأثير بقيمة تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات جنيه خلال الفترة القادمة من العام المالي الجاري 2017/ 2018 تبعاً لحجم الإصدارات”.

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