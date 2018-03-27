البورصة المصرية تربح في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 7,3 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 تحقيق سوق المال المصري اليوم أرباح تقدر بحوالي 7,3 مليار جنيه مصري في ختام التعاملات المالية اليوم الموافق الثلاثاء السابع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 وهي جلسة منتصف الأسبوع الجاري وهي ثاني أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية ليستقر رأس مال السوق المصري عند 969,8 مليار جنيه مصري.

وقد ارتفع مؤشر البورصة EGX 30 المحدد النسبي لأكبر ثلاثين سهماً مقيداً في سوق المال المصري بنسبة مئوية سجلت حوالي 0,97% مسجلاً 17270 نقطة.

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وارتفع أيضا مؤشر البورصة EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,42% عند مستوى 2237 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق المال المصرية EGX 70 والذي يتضمن سبعين شركة متوسطة بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,10% مسجلاً 869 نقطة.

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