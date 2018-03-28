المصرية للاتصالات تعلن علن فرصة استثمارية جديدة في الكوابل البحرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “الشركة المصرية للاتصالات” عن وجود فرصة استثمارية محتملة الظهور في مجال “الكوابل البحرية” والتي من شأنها أن تعمل على تعظيم عوائد الشركة في مجال الكوابل البحرية والتي تضمن لها استمرار تدفق الاستثمارات والإيرادات الحالية في ذلك المجال.

وقد قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إلى تخفيض مقترح على توزيع الأرباح السابقة عن العام المالي السابق خلال شهر ديسمبر لعام 2017 ليصبح نصيب السهم الواحد من الأرباح موزع على خمسة وعشرين قرشاً بدلاً من جنيه واحد على السهم.

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ويهدف هذا القرار إلى تعديل مقترح توزيع الأرباح إلى العمل على تأمين إيرادات الشركة خلال الفترة القادمة من أعمال “الكوابل البحرية” والعمل على توفير السيولة المالية اللازمة من أجل التمويل لتلك الفرصة الاقتصادية على المدى القصير دون العمل على زيادة في ديون الشركة الحالية بالإضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية على المدى القصير من تلك الفرصة الاستثمارية.

وقد أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس “أحمد البحيري” أن تلك الفرصة الاستثمارية تعد ذات أهمية بالغة، وتضمن للشركة الاستمرار في العمل على تأمين إيرادات أعمال “الكوابل البحرية”، وأضاف أن قرار العمل على تعديل مقترحات توزيع الأرباح السابقة جاء من أجل العمل على توفير التمويل قصير المدى لتلك الفرصة الاستثمارية والتي تتماشى مع سياسة الشركة في إدارة التدفقات النقدية.

وأكد على أن الشركة المصرية للاتصالات تنوى الحفاظ على سياستها على المدى البعيد في توزيع الأرباح على مساهميها خلال العام الجاري 2018 وما بعده، والتي تهدف إلى تزويد المساهمين بتوزيع الأرباح السنوية من أجل تحقيق توازن بين أرباح الشركة وبوين إعادة استثمار التدفقات النقدية في برنامج “الإنفاق الاستثماري للشركة” والذي تعتبره الشركة هو المحرك الرئيس لنمو الشركة خلال الفترة المستقبلية.

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