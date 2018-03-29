المالية: تطرح سندات وأذون خزانة بـ 438 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2018

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تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة المالية المصرية عن طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية سجلت حوالي 750,438 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الرعب الرابع من شهر أبريل الجاري وحتى شهر يونيو القادم للعام المالي الجاري 2017/ 2018.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح جدولها الزمني لطرح سندات وأذون الخزانة اليوم الموافق يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث أنه سوف يتم طرح أذون خزانة لأجل 365، 273، 182، 91 يوماً بقيم التالية 5,106، 250,100, 250,97, 250,97 مليار جنيه مصري.

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وقد أضافت وزارة المالية عن طرح أيضا سندات أجل لثلاث سنوات استحقاق شهر مارس 2021 بقيمة مالية تصل إلى 750,8 مليار جنيه مصري، وأجل ثلاثة سنوات استحقاق خلال شهر يونيو لعام 2021 بقيمة 5,3 مليار جنيه مصري.

كما أعلنت الوزارة عن طرح سندات لأجل سبع سنوات على أن تستحق خلال شهر فبراير لعام 2025 بقيمة تصل إلى 750,8 مليار جنيه مصر، إلى جانب طرح سندات لأجل خمس سنوات تستحق خلال شهر أبريل لعام 2023 بقيمة تسعة مليارات جنيه مصري.

كما سيتم طرح سندات لأجل عشر سنوات تستحق خلال شهر نوفمبر لعام 2027 بقيمة 5,2 مليار جنيه مصري، وسندات لأجل عشر سنوات تستحق خلال شهر مايو لعام 2028 بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري.

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