الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح “المملكة القابضة”

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة المملكة القابضة السعودية عن تنازل مالكها وهو الأمير “الوليد بن طلال” عن حصته في توزيع الأرباح النقدية السنوية المقترحة للشركة.

ويجدر هنا الإشارة أن الوليد بن طلال والذي يعد من أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية قد تم إطلاق سراحه خلال يوم السابع والعشرين بعد أن تم احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض لمدة ثلاثة شهور في إطار اتهامه بالفساد وحملة مكافحة الفساد التي تم إطلاقها من قبل ولى عهد المملكة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وقد جاء في البيان الصادر عن شركة المملكة القابضة التالي “تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هلله لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي ما يعادل 79.8 مليون دولار من حصته من الأرباح الربعية”.

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