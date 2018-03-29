البنك المركزي يخفض سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم

منذ 36 دقيقة أخبار الاقتصاد
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم
البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها بالبنك المركزي اليوم عن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، حيث قررت لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والإيداع بواقع 100 نقطة.

وبالتالي فإن سعر الفائدة على الإيداع قد سجل 16.75% وسعر الفائدة على الإقراض قد سجل 17.75%، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي قد سجل 17.25% هذا وفقا لقرار لجنة السياسات النقدية.

وقد قرر البنك المركزي اليوم أيضا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس، وبالتالي فقد وصل بعد الخصم إلى واقع 17.25%.

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