البنك المركزي يخفض سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم

Advertisements

أعلنت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها بالبنك المركزي اليوم عن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، حيث قررت لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والإيداع بواقع 100 نقطة.

وبالتالي فإن سعر الفائدة على الإيداع قد سجل 16.75% وسعر الفائدة على الإقراض قد سجل 17.75%، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي قد سجل 17.25% هذا وفقا لقرار لجنة السياسات النقدية.

Advertisements

وقد قرر البنك المركزي اليوم أيضا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس، وبالتالي فقد وصل بعد الخصم إلى واقع 17.25%.

اقرأ أيضا: