التقرير الأسبوعي للبورصة يوضح ارتفاع المؤشر الرئيسي مع ختام التعاملات

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أشارت البورصة المصرية خلال تقريرها الأسبوعي والذي قامت بنشره إلى الارتفاعات التي مرّ بها مؤشر “إيجي اكس 30″، وذلك خلال التعاملات على مدار الأسبوع، حيث تمكن المؤشر من تسجيل ارتفاع بقيمة 26.2% ليستقر بعدها عند مستوى 450.17 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فقد ذكر التقرير الانخفاض الذي أظهرت مؤشر “إيجي إكس 70” خلال تعاملات الأسبوع، حيث استقر المؤشر عند مستوى 871 نقطة وذلك بعد أن سجل تراجع بقيمة 83.0%.

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أما بالنسبة للمؤشر “إيجي إكس 100” فقد أغلق مع نهاية التعاملات عن مستوى 238.2 نقطة بعد أن سجل انخفاض خلال التعاملات بقيمة 59.0%، وهناك المؤشر “إيجي إكس 20” والذي قد تمكن من الارتفاع خلال التعاملات ليغلق في النهاية عند مستوى 727.17 نقطة وذلك بعد أن حقق ارتفاع بنسبة 5.3%.