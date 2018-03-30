العملة الصينية تحقق ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم أمام الدولار

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شهدت تعاملات اليوم الجمعة ارتفاع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي، وبالتالي يكون اليوان الصيني متجه إلى تحقيق أكبر مكاسبه خلال 10 سنوات، الجدير بالذكر أن تلك المكاسب تأتي في نفس الفترة التي تمكنت البلاد خلالها من تعزيز التعاملات التجارية الأمريكية وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وبدأت تعاملات السوق اليوم ليسجل الدولار 6.2870 يوان، بينما وصل سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم إلى 6.2695 يوان.

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الجدير بالذكر أن توقعات اليوم تشير إلى اتجاه اليوان إلى تحقيق أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ 10 أغسطس 2015، هذا ما لم يحدث تراجع خلال تعاملات اليوم في قيمة اليوان، وبالتالي يتمكن اليوان للمرة الخامسة على التوالي من تحقيق مكاسب فصلية، وذلك بعد أن تمكن خلال الربع المنتهي في مارس من تحقيق ارتفاع بقيمة 3.7%.

ومع زيادة مؤشرات استقرار الاقتصاد الصيني، فقد تمكن اليوان من تحقيق أكبر مكسب له منذ 2008، هذا كما تعمل تلك المؤشرات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على الأصول الصينية.

كما ذكرت أكبر 5 بنوك صينية مساء الخميس خلال التقارير التي نشرتها، أنها قد تمكن من تحقيق آداء ممتاز، كما توقعت في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية واستقرار الوضع، أن يستمر الآداء القوي للبنوك وأن تشهد الأوضاع المزيد من التحسن.

وقد سجل مؤشر تومسون رويترز/إتش .كيه.إي.إكس غلوبال سي.إن.إتش نحو 97.9 وذلك بعد الارتفاع الذي حققه عن اليوم السابق، والذي سجل خلاله 97.78، هذا والمؤشر يتتبع اليوان أثناء التعاملات في الأسواق الخارجية أمام سلة العملات الأخرى على أساس يومي.

بينما أظهرت التعاملات تراجع ملحوظ للمؤشر العالمي للدولار، حيث وصل المؤشر بعد التراجع إلى 90.012، بعد أن كانت قيمته عند الإغلاق السابق نحو 90.151.

وقد تم تداول اليوان خلال تعاملات الأسواق الخارجية بفارق 0.10% بالمقارنة بالسعر الفوري في السوق المحلية، وبالتالي فإن الدولار قد سجل 6.2635 يوان.