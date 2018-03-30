وزارة التموين تطرح 23 طن أسماك مجمدة وطازجة و كيلو الفسيخ بـ 100 جنيه

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح ما يقرب من 23 طن أسماك مجمدة وطازجة بشكل يومي، بجميع المجمعات الاستهلاكية في محافظات القاهرة والجيزة، وذلك حتى يتم توفير كمية كبيرة من الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق.

كما أكد مصدر مسؤول بشركة الأهرام، التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا توجد زيادة في أسعار الأسماك بأي فرع من الفروع وذلك للاحتفال بشم النسيم لما فيه من إقبال على شراء الأسماك في هذه المناسبة.

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كما أضاف إلى أن الشركة سوف تطرح كيلو سمك البوري بسعر 40 جنيه إلى 45 جنيه، علي حسب حجم السمكة، على الرغم من أن سعره بالأسواق قد تعدي ال 60 جنيه، وأكد أيضاً على أنه سوف يتم طرح سمك بلطي من 20 إلى 24 جنيه، وطرح سمك “مبروكة” بسعر 20 جنيهاً، وسمك بياض بسعر 40 جنيهاً للكيلو.

ومن جهة أخرى فقد كلف الدكتور “علاء الدين فهمي” والذي يشغل منصب رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كيلو الفسيخ بسعر 100 جنيه، بالإضافة إلى طرح كيلو الرنجة بسعر 25 إلى 35 جنيهاً للكيلو، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم، كما أمر بطرح كميات كبيرة من البيض، مشيراً إلى أن لجنة المشتريات المركزية ب الشركة تسعى دائماً بالتعاقد على أفضل المنتجات وأقل الاسعار عن الأسواق الأخرى، هذا بالإضافة إلى طرح منتجات اللحوم والدواجن بجميع منافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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