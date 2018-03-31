خبير يعلن عن تخصيص 81% من ميزانية الدولة الجديدة إلى 3 بنود فقط

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رشاد عبده الخبير الاقتصادي حول بنوك الموازنة العامة للدولة المصرية والأسباب التي أدت إلى صدور توصية صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص زيادة الإيرادات المخصصة في الموازنة العامة.

وأعلن الخبير الاقتصادي في حواره على قناة صدى البلد الفضائية من خلال برنامج “صباح البلد” قائلاً “أن الموازنة العامة للدولة المصرية الجديدة تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه مصري، وهذا يعد مبلغ ضخم، ولكن واحد وثمانين في المئة من هذا المبلغ قد تم تخصصيه لثلاثة بنود لا تعود على الاقتصاد المصري بالنفع”.

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وأوضح رشاد عبده أن “بند الأجور والمرتبات” وحدة يستحوذ على مبلغ مائتين وستة وستين مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن البند المخصص لسداد الديون ولفوائدها قد تم تخصيص خمسمائة وثمانية وثلاثين مليار جنيه.

وأوضح أن البند المخصص من أجل دعم والمزايا الاجتماعية بمبلغ ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليار جنيه، والبنود الثلاثة مخصص لها 1136 مليار جنيه، ما بقي الموازنة العامة للدولة فقد تم تخصيصه إلى الإنفاق على المجال التعليمي والصحة إلى جانب مجال البحث العلمي وباقي مصروفات الدولة المصرية الأساسية.

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