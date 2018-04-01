توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية الصينية وجمعية رجال الأعمال

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقيع جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مع “غرفة تجارة وصناعة هاينان الصينية” وذلك في إطار العمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في الدولة الصينية والدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل على تنسيق زيارات الأعمال المتبادلة والعمل على استعراض الفرص الاقتصادية بين البلدين.

وقد تم توقيع بروتوكول التعاون من الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في مقاطعة هاينان الصينية ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة في المقاطعة “لي جي”، ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المهندس أحمد منير عز الدين ممثل عن الجانب المصري.

Advertisements

وجاء ذلك على هامش قيام جمعية رجال الأعمال المصريين باستقبال وفد من الغرفة الصينية التابعة لمدينة هاينان تحت رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية الدولية في المقاطعة الصينية، وقد قام الوفد الصيني باستعراض جميع الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية.

وقد أعلن رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بهاينان الصينية “لي جي” أن الدولة المصرية تعد سوق كبير للمنتجات الصينية وتعد من كبار الدول المستوردة للأنسجة والأثاث والزجاج، وقد أشار إلى وجود فرص واعدة كثيرة في المجال الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأكد على أن من أهم المجالات التي ترغب في استثمارات من قبل السلطات الصينية داخل الأسواق المصرية هو المجال العقاري والبنية التحتية والقطاع السياحي، والزراعي والصناعي إلى جانب تصدير المنتجات الزراعية إلى جانب التعاون في مجال التسويق الإلكتروني والذي يساهم خلال الفترة الراهنة بنسبة أربعين في المئة في تسويق المنتجات.

وقد دعا “لي جي” على تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين زيارة ميدانية إلى مقاطعة هيانان الصينية من أجل التعرف على أهم مجالات التعاون المشترك على جانب المشاركة في المؤتمر الاقتصادي والذي يتم عقده سنوياً في الصين خلال شهر سبتمبر من كل سنة.

وأعلن “أحمد منير عز الدين” أن جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة سوف تلعب دور هام في مجال مد جسور التعاون الاقتصادي بين الشركات الصينية والشركات الصينية وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى ترجمة العلاقات الدولية المتميزة بين البلدين.

وأعلن رئيس لجنة التصدير في جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مصطفى النجاري حيث أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة والعمل على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين زعماء البلدين، وأشار إلى أن الشركات العاملة في السوق المصري سوف تشارك خلال شهر نوفمبر القادم في معرض الصين الدولي للاستيراد.

أقرا المزيد تعرف على ملاحظات بعثة الجامعة العربية على انتخابات الرئاسة المصرية