المركزي المصري يعلن ارتفاع الودائع الأجنبية بنسبة 18% خلال فبراير

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة ثمانية عشر في المئة خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 على أساس سنوي.

وقد أعلنت بيانات البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملة الأجنبية قد ارتفعت إلى 690,1 مليار جنيه مصري في نهاية شهر فبراير لعام 2018 مقابل 583,5 مليار جنيه مصري خلال شهر فبراير لعام 2017.

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أما بالنسبة إلى معدلات الودائع بالعملة الأجنبية على أساس شهري فقد تراجعت الودائع الأجنبية خلال شهر فبراير لعام 2018 هامشياً، إذا ما تم مقارنتها بنحو 691,2 مليار جنيه خلال نهاية شهر يناير السابق لعام 2018.

وأما بالنسبة على مستوى الودائع بالعملة المحلية خلال نهاية شهر فبراير لعام 2018 فقد ارتفعت إلى 2,19 تريليون جنيه مصري، في مقابل 1.65 تريليون جنيه خلال شهر فبراير لعام 2017.

وقد سجل احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي أنه قد بلغ نحو ستة وثلاثين مليار دولار قبل ثورة شهر يناير لعام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات السابقة بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى قائمتها الاستثمارات السياحية والاستثمارات الأجنبية.

وقد قرر البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك المحلية المصرية من عشرة في المئة إلى أربعة عشر في المئة ويسرى هذا القرار ابتداءً من العاشر من شهر أكتوبر لعام 2017، وقد أوضحت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطات الدولية خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 بنسبة 11,3% مسجلاً 42,524 مليار دولار أمريكي.

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