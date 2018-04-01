المركزي المصري يعلن ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 25% خلال نهاية فبراير

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تابع موقع مصر 365 إعلان بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية شهر فبراير السابق لعام 2018 بنسبة مئوية تصل إلى 25,4% على أساس سنوي.

وقد أضح البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه اليوم الموافق الأحد الأول من شهر أبريل الجاري لعام 2018 عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3,295 تريليون جنيه شهر فبراير السابق، في مقابل نفس الفترة خلال العام السابق 2017 بقيمة 2,627 تريليون جنيه مصري.

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أما بالنسبة إلى مستويات السيولة المحلية على أساس شهري فقد ارتفعت خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 هامشياً، في مقابل 3,254 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر يناير لعام 2018.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال شهر فبراير لعام 2018 بنسبة مئوية سجلت 11,3% مسجلاً 42,524 مليار دولار أمريكي، ويجدر هنا الإشارة أن البنك المركزي المصري يستهدف تخفيض نسبة السيولة المحلية من أجل السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة.

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