مصر تتعاقد على إقامة أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوفولطية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة “محمد شاكر” أنه من المتوقع أن يتم التعاقد على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة “الخلايا الفوتوفلطية” بقدرة عشرين ميجاوات في مدينة الغردقة خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018.

وقد أضاف الوزير المصري أنه سوف يتم تنفيذ المحطة الكهربائية بالتعاون مع “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جي أي سي أيه”، وأنه جاري خلال الفترة الراهنة العمل على اتخاذ جميع الخطوات الخاصة بطرح مناقصة اختيار مقاول تنفيذ المشروع.

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وقد أوضح الدكتور محمد شاكر أنه سوف يتم البدء في المشروع خلال منتصف عام 2019، وأن الطاقة الكهربائية من المتوقع أن يتم إنتاجها تبلغ نحو اثنين وثلاثين جيجاوات ساعة سوف توفر بنحو سبعة آلاف طن بترول مكافئ والعمل على الحد من انبعاث نحو سبعة عشرة ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع “محمد الخياط” الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل بحث مستجدات إقامة مشروع الكهرباء.

وقد أعلن “محمد الخياط” أن المحطة الكهربائية تعد الأولى من نوعها والتي تقوم على استخدام أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية داخل الدولة المصرية، وأشار على أنه قد تم إعداد دراسة جدوى من الناحية الاقتصادية والفنية للمشروع والذي سوف تتم إقامته على أراضي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الغردقة.

كما تم توقيع اتفاقية قرض من أجل تمويل المشروع ميسر بين كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمبلغ 11,31 مليار ين ياباني.

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