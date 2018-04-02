فخري: ننتظر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال نهاية عام 2018

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مستشار صندوق النقد الدولي السابق الدكتور “فخري الفقي أن الدول المصرية بأكملها تنتظر أن تؤتي ثمار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة الرئاسية الحالية، وبعد فوز رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية.

وأضاف أن البرنامج سوف يؤتي ثماره خلال نهاية العام الحالي 2018، وأضاف أنه من ضمن تلك الثمار هو العمل على تعديل الحد الأدنى من الأجور لتصل إلى ألفين جنيه بدلاً من ألف ومائتين جنيه.

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وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء الدكتور فخري الفقي مع الإعلامي الشهير أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” والذي تم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد” حيث أعلن أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم الاقتصادي على ثلاثة عشر في المئة.

وأضاف أن الحكومة المصرية سوف تتخذ حزمة من القرارات الاقتصادية في موازنة الدولة الجديدة من بينها زيادة مرتبات جميع العمال والموظفين بما لا يتسبب في أي عجز مع الموازنة إلى جانب العمل على تصحيح منظومة المحروقات و البطاقات التموينية.

وأضاف الدكتور فخري الفقي قائلاً “أنه لابد أن تعمل الحكومة المصرية على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفين جنيه مصري من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن المصري مع ضمان عدم تأكل تلك الزيادة في ارتفاع الأسعار من خلال تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي”.

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