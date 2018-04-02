مدير بشركة جنرال موتورز: إعفاءات جمركية على السيارات الكهربائية

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تابع موقع مصر 365 إعلان مدير الإدارة الهندسية في شركة جنرال موتورز بشمال أفريقيا المهندس “شادي الصفتي” عن إصدار قرار عن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل عن السماح باستيراد السيارات الكهربائية، والسيارات المستعملة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ تصنيعها.

وأشار أن دول العالم تتجه خلال الفترة الراهنة إلى صناعة وإنتاج السيارات الكهربائية حفاظاً على البيئة، وأوضح ان هناك إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية ولكن لابد من دراستها في البداية.

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وجاء تصريحات مدير الإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز بشمال أفريقيا خلال مكالمة تليفونية عبر برنامج الحياة اليوم الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية الحياة، وأضاف قائلاً “أتمنى تأجيل قرار الإعفاء الجمركي لحين توفير البنية التحتية، ومحطات الشحن التي تغطي جميع محافظات جمهورية مصر العربية”.

وأضاف أنه لابد من تدريب العمالة المصرية مع العمل على توفير التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصيانة ومجال شحن السيارات الكهربائية خلال الفترة الراهنة، وأضاف أن السيارات الكهربائية تعد سيارات صديقة للبيئة وتكلفها سوف تكون أقل خلال الفترة المستقبلية مع حلول عام 2030 سوف تكون السيارات الكهربائية هي النوع السائد داخل الدولة المصرية.

وطالب مدير الإدارة الهندسية بشركة جنرال موتورز بشمال أفريقيا أن يتم السماح بعد سنتين من الآن من أجل توفير مراكز صيانة السيارات التي تعمل بالكهرباء في الدولة المصرية.

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