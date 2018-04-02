تعرف على ملخص اجتماعات مجموعة العشرين حول تنظيم العملات الرقمية

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تابع موقع مصر 365 عقد مجموعة العشرين والتي تعد مجموعة من اكبر عشرين اقتصاد حول العالم اجتماع موسع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال الأسبوع السباق، وقد تم مناقشة موضوع العملات الرقمية والذي يعد على قائمة الموضوعات التي تم مناقشتها من قبل المجموعة.

وأسفرت فعاليات الاجتماع على رسالة أساسية وهي “سوف لن يتم حظر التعامل بالعملات الرقمية على أن يتم تنظيم السوق المالي لها”، وهذه تعد أخبار جيدة في مجال التعامل بتلك العملات حيث كان هناك العديد من الشكوك المثارة حول كيفية معالجة مجموعة العشرين والتي تضمن اليابان والصين والولايات المتحدة إلى جانب العديد من الكيانات الاقتصادية لتلك المسألة.

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وقد تم تلخيص النقاط الأساسية التي تم مناقشتها أثناء اجتماع شهر يوليو لمجموعة العشرين حول المقترحات الخاصة بشأن تنظيم سوق تعاملات العملات الرقمية لذلك فإنه من الهام أيضا العمل على اتباع التطور الكامل الذي سوف يضفي نوع من أنواع الشرعية في مجال المعاملات بالعملات الرقمية وعلى قائمتها البيتكوين إلى جانب العمل على تمهيد الطريق أمام العديد من المستثمرين والأسواق المالية حول العالم للتعامل بها.

ومن أهم النقاط التي أسفر عنها اجتماع مجموعة العشرين وهي أن يتم اعتماد العملات الرقمية “البلوكشين” من قبل الدول”، كما تعلن الدول عن اعترافها بزوال الاقتصاد التقليدي.

وأقرت مجموعة العشرين على تنظيم عملية المعاملات بالعملات الرقمية والذي يعد أمر حتمي لا مفر منه، وأن يتم تنظيم سوق تلك العملات دون حظرها، كما أسفرت فعاليات الاجتماع عن عدم منع تنظيم تطور التكنولوجيا، ولكن فرض الضرائب عليه.

كما سيتم تقديم أولى المقترحات التنظيمية في هذا المجال خلال شهر يوليو، كما تركزت المقترحات المنظمة للتعامل بالعملات الرقمية على الحد من أي نشاط غير مشروع منعاً لحدوث الجرائم ومنها جرائم غسيل الأموال والإرهاب إلى جانب حماية المستهلكين من تعرضهم عمليات النصب والاحتيال.

ولم تسفر فعاليات الاجتماع عن كيفية اتباع نشاط العملات الرقمية ليتم تحقيق معايير “اعرف عميلك والهوية الرقمية” ولكنها أكد على أهمية التتبع لمعرفة العملاء، كما أسفر الاجتماع عن إعلان الدول الأوروبية عن قيادة عملية تنظيم العملات الرقمية خارج مجموعة الدول العشرين.

ويجدر هنا الإشارة أن جميع الاجتماعات السابقة الرسمية لمجموعة العشرين لم يتم التطرق إلى عملية التنظيم الذاتي للعملات الرقمية والتي أخذت في الظهور في دول اليابان والولايات المتحدة وبورتوريكو.

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