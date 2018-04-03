ارتفاع ملحوظ بأسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم وتوقعات بارتفاع جديد

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أعلن رئيس شعبة الدواجن التابع للغرفة التجارية في القاهرة “عبد العزيز السيد” أن أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاع خلال الثلاثة أيام الماضية بقيمة 3 جنيهات، حيث وصل سعر كيلو الدواجن خلال التعاملات في المزارع إلى 25 جنيه، وذلك بعد أن كان سعر الكيلو 22 جنيه، ليصل سعر الكيلو في السوق “للمستهلك” إلى ما بين 29 وحتى 32 جنيه.

وقد أشار السيد خلال التصريحات إلى الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الأعلاف، حيث تجاوز سعر الطن من الأعلام حاجز ال7 آلاف جنيه، بزيادة قيمتها 200 جنيه باعتباره السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

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هذا ومع انتهاء موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكتكوت، استعدادا لشهر رمضان الكريم والذي يمثل موسم، فقد ارتفع سعر الكتكوت خلال التعاملات.

هذا وتوقع السيد أيضا المزيد من الارتفاعات في أسعار الدواجن خلال الأسابيع القادمة، وذلك مع زيادة الطلب عليها بسبب انتهاء صيام الأقباط.

الجدير بالذكر أن أسعار البيض تشهد حالة من الاستقرار الواضحة خلال التعاملات، هذا على الرغم من الارتفاعات المحلوظة التي طرأت على أسعار الدواجن، طيث وصل سعر الطبق في المزرعة إلى 28.5 جنيه، بينما وصل سعره في سوق الجملة إلى 33 جنيه، ويختلف سعر البيع قطاعي وفقا للمنطقة.

وشهدت الفترة الماضية طرح المجمعات الاستهلاكية الحكومية والسيارات التابعة لجمهات في الدولة كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار منخفضة جدا، حيث تراوح السعر وقتها ما بين 12.5 وحتى 14 جنيه.

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