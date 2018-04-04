تعرف على أسعار الحديد في الأسواق المصرية

Advertisements

سجلت أسعار الحديد انخفاضاً ملحوظاً اليوم في معظم الشركات، ومن المرجح أن تقوم بقية الشركات بالإعلان عن خفض أسعارها، بنسبة 200 جنيه للطن، وذلك يأتي في نفس توقيت الانخفاض العالمي الملحوظ خلال هذه الفترة.

حيث سجل سعر طن حديد “عز” 12600 جنيه، أما حديد المصريين فقد سجل 12550 جنيه للطن، بينما سجل سعر طن حديد مصنع “الجارحي” 12600 جنيه، وسجل حديد “بشاي” 12570 جنيه للطن الواحد.

Advertisements

أما مصنع حديد “الجيوشي”فقد سجل 12570 جنيه للطن الواحد، وسجل حديد سعر طن حديد “العتال” 12550 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد من مصنع “عطية” 12500 جنيه.

اقرأ أيضاً: المالية تعلن عن ارتفاع فوائد الديون في الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي