أسعار السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة في مصر

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قررت وزارة التجارة والصناعة السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وهو ما ساهم في إضفاء حالة انتعاش على السوق الخاص بهذه السيارات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار الجديدة منها وهو ما لا يتفق مع أسعار السيارات العادية بالسوق المصري.

وكان قد أصدر المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة قراراً، يوم السبت، بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة ما عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يكون قد تخطى عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

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وقال “قابيل” أن الإجراءات المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بشكل عام، تحتوى على أن يتم شحن أو فتح اعتماد لاستيراد سيارات الركوب أثناء سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها، وأشار إلى أن إستثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتي تشجيعاً للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أيّ مصدر من مصادر الوقود التقليدية “السولار، البنزين”.

وكان “قابيل” قد افتتح في شهر فبراير الماضي أول شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر والتي كانت قد أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع أحد الشركات الوطنية، وعلى الرغم من زيادة أسعار هذه السيارات بالمقارنة مع السيارات العادية إلا أن مسؤولي شركة “ريفولتا” يراهنون على قدرتهم فى جذب المستهلكين بتقليل سعر التكلفة والتشغيل والصيانة وقطع الغيار.

وصرح المهندس “محمد بدوي” الرئيس التنفيذي لشركة “ريفولتا” في تصريحات إعلامية سابقة إن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و 2015 سيتراوح بين 250 ألف جنيه و300 ألف “14-16 ألف دولار” وهو سعر أقل من السيارات العادية من السيارات العادية الجديدة والتى تعمل بالبنزين وبها نفس الامكانيات .

ولفت “بدوي” الأنتباه إلى أن تكلفة شحن السيارة تصل ما بين 50 لــ60 جنيهاً، وتستطيع السيارة للسير ما يقرب من 300 كيلو وهو ما يوازي 30 لتر بنزين، وهذا يعني تقريبا ثلث تكلفة الوقود فى السيارات العادية، موضحاً أن السيارة الكهربائية لا تحتاج لصيانة تقريبًا إلا في أضيق الحدود والحالات الطارئة، وتمثل صيانتها ما يعادل 5% من صيانة السيارة العادية، مشيراً إلى أن أول صيانة للسيارة الكهربائية تبدأ بعد 90 ألف كم.

وكانت قد قررت شركة”ريفولتا مصر” أن تطرح الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية المستوردة التي تحمل العلامة التجارية الأمريكية “تسلا”، في الأسواق المصرية خلال منتصف شهر إبريل الحالى، وفيما يتعلق سيارات “تسلا” من المقرر أن يتم طرحها بأسعار تتراوح من مليونين إلى 3.6 ملايين جنيه “113 ألف – 200 ألف دولار”.

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