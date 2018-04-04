تعرف على أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية

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شهدت أسعار الأسمنت استقراراً ملحوظاً اليوم الأربعاء الموافق 4/4/2018، حيث سجل طن الأسمنت العربية المسلح 1185 جنيهاً، وسجل سعر طن أسمنت النصر 1120 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت “أسيوط” 1120 جنيه، أما سعر طن الأسمنت “التعمير” فقد سجل 1140 جنيهاً.

أما سعر طن الأسمنت “وادى النيل” فقد سجل 1158 جنيهاً، و سعر طن الأسمنت “العامرية” 1120 جنيهاً، بينما سجل طن الأسمنت “العسكري” 1120 جنيهاً، ومصنع السويس للأسمنت قد سجل 1180 جنيهاً، وسجل أسمنت “بورتلاند طرة” 1160 جنيهاً

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هذا وسجل أسمنت “حلوان”1160 جنيهاً للطن، أما مصر “بني سويف” فقد سجل 1163 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت “السويدى” 1185 جنيهاً، وسجل سعر طن الأسمنت “لافارج للأسمنت المخصوص” 1190 جنيهاً.

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