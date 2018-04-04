الصين تعلن الحرب على الولايات المتحدة بسبب 50 مليار دولار

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة التجارة التابعة لدولة الصين عن استعداد الدولة الصينية إلى الرد بالمثل على جميع التصرفات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت الدولة الأمريكية بنشر قائمة تتضمن على ألف وثلاثمائة سلعة صينية يقترح أن يتم إدراج رسوم جديدة عليها.

وقد قامت وزارة التجارة الصينية بالنشر عبر موقعها الإلكتروني التالي “بناء على قانون جمهورية الصين الشعبية حل التجارة الخارجية سوف نقوم بإعداد ما يماثل تدابير الولايات المتحدة الأمريكية بالنطاق وقوة التأثير، وسوف تم الإعلان عن تلك الإجراءات قريباً”.

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وتبعا لتلك التصريحات فقد أعلنت الدولة الصينية التالي” أنها واثقة في نفسها بأنها لديها العديد من الإمكانيات للرد على أية إجراءات حمائية أمريكية في المجال التجاري”، وقد نشرت الدولة الأمريكية في وقت سابق عن قائمة ضمت ألف وثلاثمائة سلعة صينية يمكن أن يتم فرض رسوم استيراد عليها كرد فعل على انتهاكات الدولة الصينية لحقوق الملكية الفكرية للعديد من المنتجات الصينية

وبناء على ذلك فقد قرر الولايات المتحدة الأمريكية أن تتغلب على عجز الميزان التجاري والذي سجل ما يقارب من مليارات الدولارات مع الدول الصينية، وتبعاً لحسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على تلك الحسابات سوف تخسر الدول الصينية ما يقارب من خمسين مليار دولار سنويا بسبب الرسوم الأمريكية على بعض من السلع الصينية، وقد قام مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالتصريح عن قائمة غالبيتها منتجات غير استهلاكية على الوردات السنوي بقيمة خمسين مليار دولار، وتشمل القائمة على مجالات تكنولوجيا المعلومات،والفضاء والنقل، والطيران، والأجهزة الطبية والكيماويات.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يكون هناك إلا الخطوة الأولى في قضية مواجهة الدولة الصينية في مجال التجارة، ويجدر هنا الإشارة أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قد قام خلال يوم الثالث والعشرين من شهر مارس السابق لعام 2018 بتوقيع إصدار بمرسوم يطلب فيه من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية التجاري بالعمل على تقديم قائمة بجميع المنتجات الصينية التي تخضع لزيادة تعريفة الرسومات الجمركية، خلال خمسة عشر يوماً، وكذلك الشروع في دعوى قضائية ضد الدولة الصينية في منظمة التجارة العالمية بسبب الانتهاكات المفترضة في مجال احتكار الترخيص من قبل بعض الشركات الصينية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أ، الرئيس الأمريكي قد قام بتوقيع وثيقة حول”مكافحة العدوان الاقتصادي الصيني، على أن يتم زيادة الرسوم على واردات دولة الصينية بقيمة مالية تصل إلى ستين مليار دولار في السنة، وقد يصل العجز التجارية مع دولة الصين والتي سجلت حداً قياسياً خلال العام السابق حيث سجل ثلاثمائة خمسة وسبعين مليار دولار أمريكي.

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