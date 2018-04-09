الاستثمار تكشف عن حجم الاستثمارات الجديدة خلال شهر مارس

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أ ش أ – في بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت الوزارة ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الجديدة خلال شهر مارس المنصرم، حيث بلغت الاستثمارات نحو 8.3 مليار جنيه مصري، مسجلةً بذلك ارتفاع بنسبة 337% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وأضافت النشرة الشهرية أن الاستثمارات المحلية الخاصة زادت بنسبة 24.2% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي ( 2016-2017 ) لتسجل 186.1 مليار جنية مصري مقارنة بـ 149.8 مليار جنية في العام الماضي.

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وسجلت الاستثمارات الكلية المنفذة أيضا ارتفاعًا بنسبة 52.8% مقارنةً بالنصف الأول من العام المالي (2016 – 2017)، وبلغت نحو 353 مليار جنيه مقارنة بـ 331 مليار جنيه.

وأكدت النشرة أن عدد الموضوعات المتنازع عليها بلغت نحو 484 موضوعًا وبلغت القيمة التقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو 15.3 مليار جنيه منذ جلسة 26 فبراير 2017 حتى العشرين من مارس 2018.

كما شهدت الشركات التي أسست في شهر مارس الماضي ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته 21% لتبلغ نحو 2326 شركة بعدما كان عددها 1922 شركة في مارس 2017.