شعبة الأسماك: أسعار الأسماك ترتفع خلال شم النسيم بنسبة 20%

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أعلن رئيس شعبة الأسماك التابع للغرفة التجارية في القاهرة “أحمد جعفر”، أن احتفالات شم النسيم دائما ما تشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار الأسماك المملحة.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك خلال التصريحات التي قام بها أن تلك الارتفاعات تأتي نتيجة ندرة المعروض من أسماك البوري، والتي تعتبر هي الأصل في الأسماك المملحة، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل المحال المخصصة في صناعة الأسماك المملحة، ويكون هذا قبل شم النسيم بحوالي شهر، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الأسماك خلال تلك الفترة.

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هذا وأشار جعفر خلال التصريحات التي قام بها إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الأسماك نتيجة ارتفاع نسبة الإقبال عليها، مؤكدا أن الارتفاعات تتراوح ما بين 10 وحتى 20%.

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