انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم

Advertisements

شهدت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين انخفاض ملحوظ بالأسعار، حيث وصل سعر الطن من أسمنت الشركة العربية خلال تعاملات اليوم إلى 958 جنيه، وذلك بعد أن كان سعر الأسمنت قبل الانخفاض 1000 جنيه للطن، بينما سجل سعر الطن من أسمنت طرة خلال تعاملات اليوم 953 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الانخفاض نحو 955 جنيه.

ووصل سعر الطن من أسمنت الشركة القومية خلال تعاملات اليوم إلى 1060 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الانخفاض 1180 جنيه، كما سجل سعر الطن من أسمنت سيناء اليوم نحو 930 جنيه وسعر الطن من أسمنت قنا هو الآخر 930 جنيه.

Advertisements

حيث كان سعر الطن من أسمنت قنا قبل الانخفاض نحو 990 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت النصر خلال تعاملات اليوم 940 جنيه، وذلك بعد أن كان سعره قبل الانخفاض نحو 980 جنيه، أما سعر الطن من أسمنت السويدي، فقد وصل خلال تعاملات اليوم إلى 950 جنيه وذلك بعد أن وصل سعره قبل الانخفاض إلى 990 جنيه.

اقرأ أيضا: