استقرار واضح في أسعار الطوب والجبس خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الجبس خلال تعاملات اليوم استقرار واضح في الأسعار، حيث وصل سعر الطن من جبس سيناء خلال تعاملات اليوم إلى 695 جنيه، ووصل سعر الطن من جبس البلاح خلال تعاملات اليوم إلى 600 جنيه، ووصل سعر الطن من جبس السويس خلال تعاملات اليوم إلى 500 جنيه.

وسجل سعر الطن من جبس الدولية اليوم إلى 640 جنيه، كما وصل سعر الطن من أسمنت المعمار اليوم إلى 635 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت القومية خلال تعاملات اليوم إلى 515 جنيه، الجدير بالذكر أن أسعار الجبس خلال تعاملات اليوم قد اختلفت من محافظة إلى أخرى، ويرجع الاختلاف في الأسعار إلى مجموعة من الأسباب منها مصاريف النقل وآليات العرض والطلب.

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إلا أنه على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، فإن أسعار الجبس تعتبر الأكثر استقرارا بالمقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى، وذلك بسبب نقص الإقبال على الجبس بالمقارنة بأسعار الأسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء الأخرى، فنجد أسعار الجبس مستقرة وغير متقلبة.

وشهدت أسعار الطوب هي الأخرى استقرار واضح خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الألف من “الأسمنتي المفرغ” 40×20×20 سم إلى 4746 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم إلى 550 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم إلى 3729 جنيه.

ووصل سعر الألف من الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 إلى 630 جنيه، هذا وقد سجل سعر الألف من الطوب الطفلي 25×12×6.5 سم خلال تعاملات اليوم إلى 495 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سم اليوم إلى 918 جنيه، وسجل سعر الطن من الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سم إلى 839 جنيه.

الجدير بالذكر أن الحكومة قد قررت رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، وبالتالي فقد شهدت أسعار الطوب ارتفاع نسبي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطوب استقرار واضح خلال الفترة القادمة بحيث لا تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة على الأقل خلال الفترة الحالية.

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