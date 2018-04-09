225 فرصة استثمارية في القاهرة الكبرى ضمن الخريطة الاستثمارية

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قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بطرح خريطة الفرص الاستثمارية مؤخرًا، حيث وفرت الوزارة 225 فرصة بمحافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتحظى القاهرة بنصيب الأسد في الفرص الاستثمارية، حيث تتضمن 94 فرصة استثمارية، أما الجيزة فتتضمن 89 فرصة استثمارية، في حين حظيت القليوبية بـ 42 فرصة استثمارية.

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وتعد الأراضي الشاغرة بمنطقة الشروق الصناعية بالقليوبية من أهم الفرص الاستثمارية المعروضة بالخريطة، على مساحة 66 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 1.7 مليار جنيه مصري.

وتشمل القليوبية أيضًا مشروع شاليهات القناطر الخيرية بمساحة 30 ألف متر مربع بحجم استثمار 2 مليار جنيه، حيث يتضمن المشروع قرية مرجانة المكونة من 8 شاليهات بمساحة 997 متر مربع لكل شاليه.

أما عن فرص الاستثمار في محافظة القاهرة فتتضمن المسرح الروماني والمسرح والمطعم الرئيسي بالمتحف القومي للحضارة المصرية،، وتجميع وتصنيع الجرارات الزراعية، ومصنع لإنتاج سيارة مصرية بتكنولوجيا عالية، وإنشاء مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب وإدارة جراجات، ومجمع للصناعات المنزلية بحلوان، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة ملاهي بالقاهرة، وكذلك تطوير منطقة الفسطاط بالقاهرة وبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تتضمن الفرص قطع أراضي، وبازارات سياحية، ومحال تجارية، وصناعات مغذية للسيارات والكثير من الفرص الأخرى حسب بيان الوزارة.

كما تتضمن الخريطة قطع أراضي بعدد من المناطق الاستثمارية تتوزع على الصف، وميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر، وبولاريس، ومشروع عمراني متكامل على مساحة 19 فدانا بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أن الخريطة الاستثمارية تضم الخريطة الاستثمارية في حدود 1000 فرصة استثمار، على أن يتم تحديث الخريطة بشكل يومي حسب العرض والطلب.